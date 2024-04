COB se manifesta após Joel Jota deixar cargo de padrinho de atletas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou nesta sexta-feira, 19, que o influenciador digital Joel Jota não irá mais participar do Programa de Padrinhos e Madrinhas do Time Brasil nos Jogos Olímpicos Paris 2024. A função não prevê remuneração de qualquer espécie. Joel foi denunciado por atletas de mentir quanto ao seu currículo.

Em nota enviada à coluna GENTE, a assessoria do COB informa que “Joel Jota havia sido convidado pelo comitê para ser Padrinho da delegação brasileira por sua atuação nas redes sociais. Na noite de quinta-feira, dia 18, ele renunciou à posição. Diferentemente do que havia sido anunciado pela diretoria de marketing em entrevista ao canal do influenciador, Joel Jota não prestaria mentoria aos atletas e demais integrantes da delegação em Paris. O trabalho de preparação mental dos atletas brasileiros é realizado exclusivamente pela equipe de psicólogos do esporte do COB e das Confederações Brasileiras Olímpicas que possuem uma relação de longo prazo com seus atletas”.

Atletas acusam ‘mentor’ do Time Brasil de mentir sobre carreira