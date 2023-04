Cléber Machado sobre demissão da Globo: ‘Nenhuma lágrima’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Essa não é a primeira vez que Cléber Machado deu detalhes sobre demissão da Globo em março, após 35 anos. O narrador participou do videocast PodPah, desta terça-feira, 25, e desabafou sobre o momento. “Eu acho que eu sai porque os caras precisavam economizar dinheiro… E sobrou do meu dinheiro”, brincou. Ele conta que o clima no ambiente de trabalho começou a ficar estranho dias antes e mais gente foi demitida na mesma leva. “Eu, por exemplo, jamais imaginava que ia acontecer isso. Eu podia chegar lá e fazer uma bobagem, o cara podia me chamar e falar: ‘você está narrando mal, não é mais o estilo que a gente quer’. Isso tudo é normal, mas chega uma hora que você imagina: ‘agora já tenho o meu lugar'”, disse.

O jornalista tentou argumentar com a empresa, mas a decisão já estava tomava. “Era um clima de ordem de cima para baixo e que podia sobrar para qualquer um, inclusive para mim. Foi muito rápido o processo de ‘pós’. Juro, não fiquei abatido. Não chorei nenhuma lágrima. E as as coisas depois começaram a acontecer”.