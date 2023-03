Cléber Machado desabafa sobre demissão da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cléber Machado comentou sobre sua demissão repentina da TV Globo. “É uma empresa excelente de se trabalhar, que me deu muitas oportunidades e repercussão, isso é inquestionável. Em nenhum momento chegaram para mim e disseram que eu era ruim. E eu quero acreditar que não tenha sido uma reestruturação artística. Se eu pudesse escolher, trabalharia nas organizações Globo até me aposentar. Mas não tenho do que reclamar. Dos meus 44 anos de carreira, passei 35 anos na TV Globo e 6 anos nas rádios Globo. Foram 41 anos, então não posso me considerar um cara de fracasso. Deixei uma marca legal. Não estou pesado ou derrubado. Estou na boa. Não tem coitadinho. Está tudo bem”, disse ele para a Rádio Bandeirantes neste domingo, 26.