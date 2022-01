CEO do Maracanã promete ‘melhor gramado’ de todo o país em março

O primeiro passo foi deixar o campo totalmente “careca”, em dezembro. O plantio já deu resultado, e a grama começa a crescer com força, para no final de fevereiro ganhar o reforço de fibras de polietileno, que serão injetadas a 18 centímetros de profundidade e dois centímetros sobre a superfície do campo.

Como Anitta deu início a um império de mais de 100 milhões de dólares

Este trabalho será feito pela maior máquina de costura do mundo, que chega ao Porto do Rio no próximo dia 20 de janeiro. De origem Belga e do tamanho de um ônibus, ela vai fixar as fibras de polietileno ao gramado – ao todo, serão feitos dois milhões de furos para que tudo saia como planejado. “Essa tecnologia é utilizada em vários estádios de ponta da Europa. Vai ficar maravilhoso”, garante Severiano.

Lula saúda 2022 com foto em que aparece malhando – mas imagem é de 2019

Desde abril de 2019, o estádio é administrado por Flamengo e Fluminense. O contrato de concessão assinado com o governo do Rio tem validade até meados do ano que vem.