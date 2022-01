Como Anitta deu início a um império de mais de 100 milhões de dólares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mais bem-sucedida mulher artista em um gênero musical machista por excelência, a funkeira Anitta costuma ser citada como exemplo de uma excelente gestora da própria carreira, com pleno domínio sobre como utilizar a força de sua marca.

No que diz diz respeito aos negócios fora dos palcos, a cantora – que neste momento desliza de esqui pelas montanhas de neve do Colorado, para onde embarcou depois de se apresentar no show de Réveillon de Miley Cyrus, em Miami – costuma ter uma agenda cheia de compromissos. Uma das integrantes do conselho de administração do Nubank, ela é parceira comercial de pelo menos uma dúzia de marcas e empresas de grande porte.

Estrela de primeira grandeza do showbizz mundial e brasileira mais ouvida no mundo todo pelo Spotify ao longo de 2021, a carioca de 28 anos acumula quase 60 milhões de seguidores no Instagram e acumula superlativos em todas as mídias que contam, além de um patrimônio avaliado em cerca de 100 milhões de dólares, segundo a Forbes mexicana. E pensar que sua carreira profissional engatou de verdade com este post:

