Celebridades faturam engajamento com tema do momento: traição conjugal

Sempre reservado, esta semana Miguel Falabella resolveu falar abertamente sobre traição, conforme a coluna já noticiou. O tema ficou quente ao longo dos últimos dias, depois que Luísa Sonza veio a público dizer que foi traída pelo então namorado Chico Moedas, com quem se relacionava desde julho e já tinha até composto uma música em homenagem a ele. Parece então que todo mundo passou a ter coragem de enfrentar o tema, diante do julgamento público das redes sociais. É que dessa forma, o engajamento fica alto, onde o “tribunal” de seguidores avalia quem está com a razão entre traídos e traidores.

Ivete Sangalo, durante o Saia Justa, do GNT, de quarta-feira, 20, contou que já traiu um ex-companheiro, e que não se arrepende. “Eu já [traí]. Ôh, rapaz, foi na pulada da noite, mas foi um negócio que já estava desorganizado. Estava bem desorganizado, mas não tive coragem de dizer: ‘Seguinte, merdou’. Só foi uma vez, mas não me arrependo, não, meu irmão. Ah, não me arrependo, vai com tanta honestidade para o inferno”.

No mesmo dia, Débora Nascimento relembrou a separação conturbada do ator José Loreto após quatro anos casados. Os dois se separaram em 2019, após a polêmica do ‘Surubão de Noronha’. Na época, a filha do casal, Bella, estava com 10 meses. “É uma coisa que foi tão óbvia, sabe? E eu fico tão impressionada como hoje até amigos e pessoas conscientes, que têm discernimento da vida, ainda têm essa dúvida se houve ou não [traição] (…) Mas, aí, também não vale eu dizer se teve ou não. A minha filha é pra quem vou dizer: ‘Olha, aconteceu isso com essa pessoa’”.

Carolina Dieckmann gravou uma série de vídeos na noite de quinta-feira, 21, também disposta a falar sobre o tema – mas com foco na decisão que Luísa Sonza tomou ao expor publicamente a traição que sofreu. “Estava vendo a história da Luísa Sonza e me pergunto: ‘até quando uma pessoa que sofre alguma coisa, uma traição, tem que rebater críticas por estar em uma situação vulnerável?’. Não entendo muito e fico me perguntando da onde vem esse clique da maldade? A primeira coisa é falar mal, é atacar uma pessoa que já está sofrendo”.

