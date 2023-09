O choro de Luísa Sonza na TV após fim de seu namoro fugaz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Luísa Sonza foi para a TV falar do término de seu namoro relâmpago com o influenciador Chico Moedas. Foi ao ar nesta quarta-feira, 20, no programa da Ana Maria Braga. O namoro, que começou em julho, foi bastante debatido por eles nas redes sociais e em podcasts. Nas últimas semanas, ficamos sabendo de detalhes de como se conheceram, como foi o primeiro beijo e, claro, da forma como ela o homenageou em uma música. No sábado passado, por exemplo, estavam no Altas Horas jurando amor eterno enquanto ela cantava a canção que fez com o nome do então amado. Para falar sobre o término, Luísa leu um texto que enviou para Ana Maria. Chorando, a jovem citou a traição em um “banheiro sujo de bar” e, numa clara afirmação feminista por apoio de outras tantas que sofrem com traições, destacou que escolheu “quebrar um ciclo por todas as mulheres”. Assim, a cantora se firma como um símbolo de uma geração que não limita público e privado diante do interesse dos seus seguidores. Nada é por acaso: nem o amor, nem o término. Eis sua declaração:

“Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (…). É insuportavel que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida. A traição faz você se invalidar, faz você se sentir burra. É um medo de acreditar nas pessoas, é toda sua entrega, amor jogados fora. Intensa demais? (…) Quando você é traída, é como se a traição já não bastasse, nos colocam como louca, invalidando tudo o que a gente acredita, e mentem olhando no olho como se a gente fosse uma ameba. Eles acreditam que somos burras, que nada é grave (…). Meu amor, infelizmente, você mexeu com a mulher errada. Hoje quebro esse ciclo pela minha mãe, minhas tias… Hoje eu escolho, mesmo que doa, mesmo ainda te amando. Hoje eu me protejo e não te protejo, porque você, naquela noite, naquele bar, não me protegeu. Hoje te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”.

