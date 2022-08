Cauã Reymond explica por que não assinou a Carta da Democracia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cauã Reymond conversou com exclusividade com a coluna para divulgar o filme A viagem de Pedro. Em dado momento, comentou por que não assinou a carta em defesa da democracia, festejada no meio artístico e surgida a partir de mobilização de vários setores da sociedade.

“Não assinei a carta pela democracia, porque não estou conseguindo parar por conta do trabalho. Tenho candidato, mas prefiro manter esse assunto de forma privada. Prefiro falar através das minhas obras, principalmente das que eu produzo, não as que sou convidado como ator, porque dessas eu não tenho controle. Mas um filme como D. Pedro é uma forma de me posicionar”, disse.