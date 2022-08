Bolsonaro responde se vai assinar a Carta de Democracia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jair Bolsonaro (PL) foi aconselhado por interlocutores a cancelar sua ida à Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), marcada para quinta-feira, 11. Isso porque a Fiesp se manifestou na terça-feira 2 favoravelmente a um convite ao presidente para que ele assine a Carta da Democracia, que já conta com mais de 600 mil assinaturas. Em entrevista ao SBT, Bolsonaro disse que não pretende assinar a carta.

“Essa carta é política. Eu não preciso falar se sou democrata ou não. Olha as minhas ações. Em algum momento eu falei como o outro lado falou que quer controlar mídias sociais e a imprensa tradicional? Eu não falei isso, tá? Por exemplo, eu defendo as mulheres do Brasil, 90% dos títulos da reforma agrária são dados a mulheres. Hoje em dia 18 milhões de pessoas recebem o Auxílio Brasil. Quinze milhões são mulheres. Eu não quero que o BNDES volte a emprestar dinheiro pra ditaduras pelo mundo todo. BNDES é pra investir aqui em nosso Brasil… Você não precisa de uma carta pra dizer isso aí. Eu, por exemplo, comprovo que sou democrata pelo que fiz. Me aponte uma só palavra minha fora das quatro linhas da Constituição”.

Já estiveram na Fiesp e assinaram o documento os candidatos Felipe D´Ávila (Novo), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). Lula (PT) agendou para o dia 9. O evento é intitulado Diretrizes Prioritárias – Governo Federal 2023-2026.