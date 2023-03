Carnaval do Brasil é atacado por conservadores estrangeiros: ‘Ira divina’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diversos perfis estrangeiros e religiosos vêm espalhando nas redes sociais uma associação da “ira divina” com carnaval às inundações e tragédias causadas pelas chuvas no Brasil, destacando o que ocorreu no litoral de São Paulo. Na segunda, 13, “Brazil” esteve nos assuntos mais comentados no Twitter, com mais de 34 mil menções por causa disso. Pois é. A alucinação da intolerância religiosa não é um problema apenas brasileiro, pelo visto.

As publicações em inglês criticam as representações religiosas de elementos cristãos em desfiles de escolas de samba, como o carro alegórico do Salgueiro que trazia, este ano, um boneco representando o demônio – este que também foi alvo de intolerância por parte de evangélicos no Brasil. As imagens dos carnavais brasileiros são alternadas com vídeos de chuvas e inundações, mas que não especificam onde, nem quando, tais episódios aconteceram.

Brazil holds a 200 foot statue of Christ and yet it also hosted a 2023 Satanic Carnival pic.twitter.com/sZEQNJm0Kw — V (@littlemykonos) March 7, 2023

Brazil Organizes Satanic Carnival And GOD Strikes Them With A Rainstorm Few Days Afterwards. pic.twitter.com/czZ8jYIiPu — Rev.Prayer Bridges Asiedu (@BridgesNanaYaw) March 9, 2023