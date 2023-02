Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Acadêmicos da Salgueiro desfila no primeiro dia do Grupo Especial do Rio de Janeiro com o enredo Delírios de um paraíso vermelho. O tema trabalha com a ideia de liberdade e profanação. Os carros alegóricos trazem elementos bíblicos como maça, céu, inferno, cobra e o próprio diabo. Porém, nas redes sociais da escola alguns não gostaram da temática e a consideraram uma “profanação”.