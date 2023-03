Camila Morgado rouba cena de Ana Furtado ao apresentar Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se Ana Furtado foi alvo de inúmeras críticas como apresentadora do Oscar no canal TNT e do HBO Max, por outro lado foi acertada a participação de Camila Morgado como comentarista. Certeira em suas análises – quando deixavam que ela falasse, além de mostrar estar por dentro do tema das produções indicadas e seus respectivos atores – Camila teve seu nome bastante citado no Twitter ao longo da transmissão da premiação. Elegante, mas menos chamativa que Ana, a atriz mostrou que o brilho maior devia ser das estrelas de Hollywood.

A melhor decisão da HBO Max Brasil foi colocar a Camila Morgado comentando. Que comentários cirúrgicos. Incrível. pic.twitter.com/nQY7mfA0nA — Cinefilo Carioca (@cinefilocarioc) March 12, 2023

mano, a Camila Morgado falando de um assunto super sério da falta de mulheres na categoria de direção do Oscar e a ana furtado brincando de dar bronca pra estátua do Oscar do cenário . pic.twitter.com/eGu7jGXrFg — nando (@F4GNANDO) March 12, 2023

Tô amando terem escolhido a Camila Morgado para ser uma comentarista do Oscar deste ano. Uma put@ de uma atriz, maravilhosa!!!!!! pic.twitter.com/mahhNZKuas — Vitor Lima (@vitolimes) March 12, 2023

amando todos os comentários da camila morgado, esperando o momento que ela vai coringar e vai macetar a mulher do boninho pic.twitter.com/AldvTSCcoZ — maria clara & the six (@chokeeonitt) March 12, 2023