As gafes de Ana Furtado ao apresentar Oscar no TNT e HBO

Ana Furtado não agradou como apresentadora do Oscar no canal TNT e no HBO Max. A apresentadora embarcou para Los Angeles, Califórnia, para comandar a transmissão da 95ª cerimônia do Oscar, neste domingo, 12. Ao seu lado, também estavam Camila Morgado, Michel Arouca, Aline Diniz e Carol Ribeiro.

Elegante com um vestido vermelho decotado e maquiagem impecável, Ana Furtado cometeu deslizes que irritaram os telespectadores – falou além da conta, deixando pouco espaço para os demais colegas no estúdio. Após discursar por longos minutos, ela comentava. “Eu ia passar a palavra para vocês, mas o shows já recomeçou, vamos voltar ao palco”. E chegou a “enaltecer” Jamie Lee Curtis como “estrela de Pânico”.

Acabou por aí? Não. Quando a categoria de melhor maquiagem foi revelada, dando prêmio ao filme A baleia, ela corrigiu no ar o colega que disse que o ator Brendan Fraser ficou quatro horas sendo maquiado. “Não, eu li que foram sete horas!”.

Não custa lembrar que, na cobertura do Grammy, Ana foi acusada de transfobia, por usar o pronome incorreto para se referir a Kim Petras, artista alemã vencedora da categoria Melhor Performance Pop de um Duo/Grupo. Como diria Gloria Pires em coberturas passadas no Oscar, “não sei opinar”.

a ana furtado falando que a jamie lee curtis é estrela de PÂNICO #Oscars pic.twitter.com/e8daKsH3Ig — felipe 🐙 (@ortgxsfreeman) March 12, 2023

mano, a Camila Morgado falando de um assunto super sério da falta de mulheres na categoria de direção do Oscar e a ana furtado brincando de dar bronca pra estátua do Oscar do cenário . pic.twitter.com/eGu7jGXrFg — nando (@F4GNANDO) March 12, 2023

Ana Furtado apresentando a cerimônia do Oscar na HBO pic.twitter.com/Mi0ogOY4Eh — I ❤️ dia de perna (@pcksanfer) March 12, 2023

camila morgado: rainha sensata

ana furtado: rainha da sucatapic.twitter.com/FlEyfICjCo — mundinho helen folasade adu (@dedebeyzin) March 12, 2023

queremos ela 👇🏾 no lugar da ana furtado nesse Oscar pic.twitter.com/0E6izbrPf1 — ʙᴄᴛ ᴅᴇ ᴍᴇʟ ᴅᴀ ɢᴀɢᴀ 𖤐 📖: (@sinefromIana) March 12, 2023