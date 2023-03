Brendan Fraser, de ‘A baleia’, leva filhos ao Oscar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Se em A baleia, o personagem de Brendan Fraser luta para conquistar a relação de confiança com sua filha, na vida real o ator é só festa com a família. Tanto que cruzou o tapete vermelho (que é branco dessa vez) ao lado de seus filhos, na noite de domingo, 12, antes da premiação o Oscar. Ele é pai de Griffin Arthur Fraser, Leland Francis Fraser e Holden Fletcher Fraser e foi casado com Afton Smith entre 1998 e 2009.

Brendan Fraser's sons came out to support dad on #Oscars night.❤️ pic.twitter.com/HOpCtlRoZa — People (@people) March 12, 2023