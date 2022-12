Cai o último motivo para Bolsonaro sorrir no ano

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a derrota do Brasil nos pênaltis para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, 9, cai por terra o último suspiro de esperança para que Bolsonaro (PL) surfasse na onda verde e amarela em seu final de mandato. Tendo Neymar como cabo eleitoral mais famoso em sua campanha para a presidência, Bolsonaro se aproximou como nunca da imagem da Seleção Brasileira nos últimos tempos – mesmo os demais jogadores não tendo demonstrado apoio explícito a ele. Em fase abatida e silenciosa após a derrota nas urnas, o presidente estava acompanhando a Copa e até fazia planos de encontrar o atacante do Brasil com a taça de campeão do mundo. A derrota do Brasil sela com um gosto amargo o ano indigesto do político.