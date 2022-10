O problema que Neymar arrumou para Bolsonaro e a Seleção

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda não dá para dizer que Neymar Jr. está com a cabeça completamente voltada para a Copa do Mundo do Qatar. Isso porque o craque será julgado na Espanha nesta segunda-feira, 17, e no dia 31. A audiência foi aberta em nome da empresa brasileira DIS. Acusado de ter feito irregularidades em sua transferência do Santos para o Barcelona, em 2017, Neymar é o principal “cabo eleitoral” famoso de Jair Bolsonaro (PL) nessas eleições. Mesmo que não dê em nada, o julgamento é um arranhão e tanto em sua imagem como atleta às vésperas do mundial – e em quem aposta todas as fichas em sua performance dentro do campo e também nas redes sociais.