O presente que Neymar quer dar a Bolsonaro caso vença a Copa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não se espera que, em caso da conquista do hexa no Catar, Tite suba a rampa do Palácio do Planalto e apresente a taça da Copa do Mundo a Jair Bolsonaro (PL) com todo o seu time – como aconteceu, por exemplo, em 2002, quando Vampeta, ao lado do capitão Cafu, chegou a dar cambalhota diante de um incrédulo Fernando Henrique Cardoso em final de mandato. Mas caso o hexa realmente venha, pelo menos Neymar deve fazer um agrado a Bolsonaro na reta final de mandato. O atacante da Seleção quer presentear o presidente com uma das camisas que usar no Catar. Espera-se que devidamente lavada.