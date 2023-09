Bruno Mars fake engana público do The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O paulista Johnny Matos, de 39 anos, tem sido bastante requisitado para fotos no The Town, na noite desde domingo, 10. Isso porque ele é sósia da atração principal que encerra o festival em São Paulo – nada menos do que Bruno Mars. Ao circular pelo stand da Heineken, Johnny chegou a precisar de segurança, já que as pessoas confundem ele com o grande astro americano, que faz a sua segunda apresentação no The Town. “Todo mundo quer tirar foto comigo, fico muito feliz. Quero muito conhecer o Bruno. Tentarei esse encontro ainda hoje com ele. Sou sósia dele há mais de nove anos e as pessoas sempre me param. É uma grande honra”, disse ele a coluna.

Continua após a publicidade