A chance de Bruno Mars fazer história no The Town

O The Town 2023, que estreou no último final de semana, termina neste domingo, 10, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Como atração principal está o retorno de Bruno Mars, que já se apresentou no dia 3, além de artistas brasileiros como Iza. “Bruninho”, como é chamado pelos fãs brasileiros, fez um dos melhores shows do festival até agora, com direito a notas do clássico Evidências, setlist marcado pelas velhas conhecidas do público, e coreografias sincronizadas com os Hooligans. Pelo Brasil, ele também se encontrou com Seu Jorge, que registrou o momento nas redes sociais.

“Fazia mais ou menos 10 anos que a gente tocou no mesmo evento aqui no Brasil. Na ocasião, não consegui encontrar pra conhecer e conversar. Depois de uma década, quis o destino que a gente se encontrasse novamente e aqui no Brasil. No último domingo, estivemos no palco do Festival The Town em São Paulo. Foi uma noite muito feliz e musical com diversos shows de artistas maravilhosos. Bruno my brother, quero te agradecer demais pela noite de música , risos e muita resenha”, escreveu Seu Jorge.

