O perrengue chique dos famosos no vipão do The Town

Um “pequeno” descuido prejudica os famosos que querem assistir os shows do The Town na área mais reservada, dentro do espaço vip, também conhecida como vipão. Na verdade, o descuido se trata do estande da marca TikTok construído exatamente em frente a varanda do vipão, o que impossibilita qualquer visão para o palco principal, o Skyline. Vários famosos entram no vipão, fazem fotos e saem dali para poder curtir os shows junto aos demais convidados da área vip – vipinho. Isso porque o espaço tem melhor visibilidade para as atrações.