Betty Faria associa criminalidade em Copacabana ao Bolsa Família

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Betty Faria, de 82 anos, se tornou assunto nas redes sociais, nesta quinta-feira, 7, após publicar um vídeo em que associa a criminalidade em Copacabana, bairro na Zona Sul do Rio, ao Bolsa Família. Ela compartilhou um vídeo de O GLOBO no X, antigo Twitter, mostrando um bando roubando pessoas no bairro, com a legenda: “São os filhos do Bolsa Família que não fez controle de natalidade”. O comentário rendeu muitas críticas, inclusive de colegas da atuação como Tuca Andrada: “Que é que é isso, Betty? Pelo amor de Deus. Como você escreve uma barbaridade dessas num país de famintos?”. Outros internautas relembraram que em 2019, o Núcleo de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil fez uma operação de busca e apreensão contra João de Faria Daniel, filho da atriz, que era investigado por tráfico de droga. “E seu filho, qual a justificativa?”, escreveu um usuário da rede.