BBB 22 agora tem acusação de assédio sexual na piscina; veja vídeo

Exibidas no BBB 22 na madrugada desta quinta-feira (3), as cenas que mostram o designer Eliezer perseguindo e encurralando a professora Jessilane na piscina causaram indignação nas redes. “Sai, Eli. Para. Ô Lina, me ajudaaaaa. Ô Lina, me ajuda. Para, Eli, é sério. Por favor, para”, disse Jessilane, dirigindo-se a Linn da Quebrada. Internautas criaram a hashtag #AssédionoBBB e pedem a expulsão do rapaz, que foi advertido pela direção do programa. Administradores das redes de Eliezer dizem que tudo não passou de uma “brincadeira em consenso entre os dois”.

ASSEDIO NO BBB

Da pra ver nitidamente a jessie fugindo dele

pic.twitter.com/Uks8sAMP8d — Jenny🍷 (@Jennybysm) March 3, 2022

