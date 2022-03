O jogo virou: Simon Leviev, o ‘golpista do Tinder’, é vítima de golpe

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Conhecido mundialmente pelo documentário O Golpista do Tinder, o israelense Simon Leviev provou do próprio veneno e foi alvo de um golpe na internet. Ironia maior: a isca para dar ao farsante um prejuízo de 6,6 mil dólares foi jogada por uma mulher – como as três retratadas no filme e em quem ele passou a perna, causando rombos de até um milhão de reais em suas contas bancárias.

Ela o procurou na última quinta-feira (24), oferecendo-se para ajudá-lo a conseguir o selo de “verificado” em sua conta no Instagram através do namorado, que trabalharia na rede social. Segundo o site americano TMZ, o golpista ficou desconfiado e fez uma chamada de vídeo com o homem – ele estava em cenário parecido com o da empresa Meta, o que deixou o israelense tranquilo para prosseguir com a transação.

O orçamento para o serviço ficou em US$ 6,6 mil (cerca de 34 mil reais), prontamente transferidos para a conta do casal. O Instagram não cobra pelo selo, e o golpe só foi descoberto pela experiente produtora de Hollywood Gina Rodriguez, agente contratada por Leviev para administrar sua carreira. Tarde demais: o casal já havia apagado todos os registros nas redes e desapareceu com o dinheiro do Golpista do Tinder. Perdeu, playboy.