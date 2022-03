Vídeo: presidente ucraniano tem um passado que não para de nos surpreender

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duas curiosas informações sobre a vida pregressa do presidente da Ucrânia viralizaram nas redes nesta segunda-feira (28). No quinto dia de bombardeio russo ao país, o mundo inteiro ficou sabendo que, além de comediante, Volodymyr Zelensky:

1) Dublou o ursinho Paddington (um dos personagens infantis mais adorados do cinema britânico contemporâneo) para as versões exibidas em seu país. A mais recente, em 2018. No vídeo promocional do filme, o hoje presidente anuncia: “Olá, meus queridos amigos. Eu, Volodymyr Zelensky, emprestarei minha voz ao maravilhoso, carismático e amigável urso Paddington”;

Vídeo: a forma elegante como Giorgio Armani mostrou seu apoio à Ucrânia

2) Venceu a versão ucraniana do “Dança com os famosos” em 2006, bailando ao vivo em ritmos variados (e com os olhos vendados, inclusive) ao lado de sua parceira Olena Shoptenko. Veja:

President Zelenskyy of Ukraine, before leading his people in defence of the nation, won his country’s version of “Strictly”

Is there no end to his talents?

pic.twitter.com/7VbQzXwoDV — nazir afzal (@nazirafzal) February 27, 2022