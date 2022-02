Vídeo: a forma elegante como Giorgio Armani mostrou seu apoio à Ucrânia

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Há muitos modos de se levantar bandeiras – e Giorgio Armani encontrou uma forma elegante e impactante de mostrar todo o seu apoio à Ucrânia em meio à invasão russa. O estilista italiano apresentou em total silêncio o desfile de sua grife, que encerrou a Semana de Moda de Milão. Não havia música alguma tocando enquanto as modelos riscavam a passarela e, depois de um silêncio ensurdecedor, só se ouvia o som de aplausos da plateia.

Não passarão: Fernanda Lima nega acordo a cantor de discurso machista

“Minha decisão de não usar nenhuma música foi tomada como um sinal de respeito às pessoas envolvidas na tragédia na Ucrânia”, disse Armani em um comunicado compartilhado em um vídeo no Instagram, no domingo, antecedendo as imagens do show. “A melhor coisa a fazer é enviar uma mensagem de que não queremos comemorar porque algo muito perturbador está acontecendo ao nosso redor”, acrescentou o estilista, depois da apresentação. Veja: