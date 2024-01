Arte da dança de mestre-sala e porta-bandeira é lançada em livro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mestre-sala e porta-bandeira, uma arte essencialmente nossa – esse é título da obra de Bruno Chateaubriand. O livro, editado pela Ace Digitql, com prefácio escrito por Alberto Mussa e ilustração de capa da artista plástica Isabela Francisco, tem como fio condutor entrevistas com personagens que ajudaram a construir a história da dança do mestre-sala e da porta-bandeira, tão aguardada nos desfiles de escolas de samba. Helena Theodoro, Manoel Dionísio, Vilma Nascimento, o pesquisador Felipe Ferreira e a carnavalesca Maria Augusta fazem parte do time de entrevistados. “Essa é apenas a primeira camada de um estudo de uma arte que praticamente não existia em literatura. Muitos dados precisaram ser pesquisados com todo cuidado”, diz Bruno, que já foi jurado do carnaval do Rio. A obra será lançada nesta terça-feira, 16, a partir das 17h, no hotel Fairmont, em Copacabana.