Após sexto filho, mulher de Juliano Cazarré reclama de ‘caos’ em casa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Letícia Cazarré, mulher de Juliano Cazarré, fez um desabafo após dar à luz Estêvão, seu sexto filho, no dia 2. Ela confessou que está passando por um momento delicado, já que a chegada do novo herdeiro veio junto de alguns problemas envolvendo o restante da família. Por meio do Instagram, Leticia compartilhou um texto sobre a situação.

“Adoraria dizer que estamos na maior calmaria desde que Estêvão chegou, mas a verdade é que papai do céu tem sempre planos muito animados para nós. Guilhermina com sinais de infecção, vômitos, diarreia, baixa saturação, episódios de febre. Estamos colhendo sangue e em contato com os médicos para controlar tudo da melhor maneira possível. A Madalena toda entupida, estou fazendo lavagem nasal e dando antialérgico. Eu, andando de um lado para o outro (e de um andar para o outro), então, mais uma vez, não tive como parar no puerpério. E estou com terçol. Minha mãe está doente em Cabo Frio, com dores e fazendo muita falta aqui. Sobra muito trabalho para o papai Juliano que ainda precisa lidar com os atrasos da obra e com as birras das outras crianças”, escreveu.

Por fim, ela pediu orações. Além de Estêvão, Leticia e Juliano são pais de : Vicente, de 11 anos, Inácio, de dez, Gaspar, de três, Maria Madalena, de dois, e Maria Guilhermina, de um.