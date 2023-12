Ambientalista lança livro sobre história da preservação ambiental

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Como e por quê começou a luta pela preservação ambiental no mundo? Estas e outras questões são abordadas em História Ambiental Ilustrada, livro recém-lançado no Rio de Janeiro. A ideia da publicação nasceu em 2020, quando os amigos Ana Borelli Sirkis e o advogado ambientalista Bernardo Egas falavam sobre a necessidade de uma publicação que abordasse o tema de forma lúdica. A obra trata da evolução dos principais eventos relacionados à proteção do clima e do planeta, desde a sua origem até os dias de hoje.

“Além de narrar grandes marcos históricos do passado, o livro aponta também ações de esperança para o futuro. Hortas urbanas, gestão de resíduos, energias renováveis e economia azul são alguns dos temas abordados. A esperança para a preservação do planeta pode vir dos oceanos. Um exemplo notável é o papel das algas com sua ampla capacidade de sequestrar gás carbônico e servirem ainda como biocombustível. As possibilidades são vastas”, reflete Bernardo, ex-secretário de Meio Ambiente da Prefeitura do Rio. “Sempre questionei a falta de clareza e de objetividade nas informações científicas que as pessoas recebiam sobre a preservação do meio ambiente, e queria criar uma obra que pudesse suprir essa lacuna. As imagens conseguem ter um impacto muito grande e ajudam a tocar as pessoas de forma clara em relação a mensagem que queremos passar: promover as mudanças que necessitamos”, explica Ana, que assina as ilustrações.