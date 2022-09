A reação impetuosa de Yasmin Brunet ao ouvir sobre Enzo Celulari

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A atriz e modelo Yasmin Brunet não gostou nadinha das perguntas sobre sua vida pessoal ao chegar na área VIP da Cidade do Rock, na noite deste domingo, 4, no Rio de Janeiro. Yasmin foi perguntada a respeito do affair que estaria tendo com Enzo Celulari, filho de Cláudia Raia e Edson Celulari, já que os dois foram flagrados aos beijos nos últimos dias. “Depois de uma pergunta como essa, não tenho mais nada para falar”, disse ela, deixando todos sem uma resposta, ao virar a cara e andando apressada para o cercadinho da área VIP, em que estava protegida, longe dos curiosos.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022