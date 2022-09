O que Emicida espera de 2 de outubro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Emicida se apresentou na noite deste domingo, 4, no Palco Sunset, do Rock in Rio ao lado de convidados como Priscilla Alcantra, Dirk Barbosa e Rael. Durante a apresentação, a plateia, em coro, seguiu pelo terceiro dia consecutivo se manifestando contra o presidente Jair Bolsonaro, gritando “ei, Bolsonaro, vai tomar c*”. O público estava tão alto, que Emicida elogiou os fãs e rebateu: “Obrigado. Vocês são fod*a. Dia 2 de outubro, por favor, façam isso na urna”.

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra o clima no palco Mundo antes do primeiro show.#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4WxdZ5EVvv — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra a "parede da fama" no festival https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/wjNdTva4qJ — VEJA (@VEJA) September 2, 2022

Rock in Rio | O colunista de VEJA Gente Valmir Moratelli mostra uma peculiaridade da Cidade do Rock https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR#VEJAGente pic.twitter.com/4GTvpiOOK8 — VEJA (@VEJA) September 2, 2022