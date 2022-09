Afinal, Justin Bieber faz ou não show no Rio esta noite?

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após vários rumores de que o cantor não compareceria ao seu show marcado como o principal do Palco Mundo, neste domingo, 4, no Rock in Rio, VEJA confirmou com exclusividade que o cantor americano estará sim presente na apresentação que promete fazer para mais de 100.000 pessoas que o aguardam na Cidade do Rock. A informação foi confirmado por Luis Justo, CEO do Rock in Rio. À coluna, Justo disse: “Ele já chegou, Justin está entre nós. Já está tudo ok para o show que encerra esta noite”.

Os rumores de sua desistência aumentaram nos últimos dias, depois que o cantor cancelou shows internacionais de sua turnê por causa de problemas de saúde.

