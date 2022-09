Jota Quest vira piada com memes por show no RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jota Quest até tentou, mas agradar os fãs do Justin Bieber, headline do Palco Mundo neste domingo, 4, não é fácil. A banda, que abriu as apresentações no mesmo palco, está substituindo o grupo de Hip Hop Migos , que cancelou o show no Rock in Rio, e deixou o público insatisfeito com a troca, por não serem nem de gêneros parecidos. Não demorou para Jota Quest virar meme nas redes, odiados por fãs de duas bandas diferentes.

a galera com o show do Jota Quest mds#RockinRio pic.twitter.com/R34Lz790vi — Beliche 🕊️ block 📖 Love letters to the dead (@wanhedaam) September 4, 2022

jota quest fazendo show pras belieber e lovatic em pleno rock in rio kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk eu amo — leo pereira dançando britney no rock in rio (@fodaseduardo) September 4, 2022

Não sabia que no Rock in Rio tinha prova de resistência, 1 hora de Jota Quest pra poder ver teu artista preferido no fim da noite.

Tortura viu. — Podtestes (Testes da Massa) (@Podtestes_) September 4, 2022

os fãs do Justin Bieber estão no celular em pleno show do Jota Quest pq estão tentando rastrear o cara, entenda o caso#RockInRiopic.twitter.com/901QEhrfrS — Beliche 🕊️ block 📖 Love letters to the dead (@wanhedaam) September 4, 2022