A reação de Luísa Sonza ao ouvir xingamento a Chico Moedas

Atualizado em 2 out 2023, 12h10 - Publicado em 2 out 2023, 12h07

Fã que é fã compra a briga do ídolo. Não seria diferente com os seguidores de Luísa Sonza. O público entoou um coro com xingamentos e vaias direcionados a Chico Moedas, ex-namorado da cantora, que o acusou de traição levando ao término do fugaz relacionamento (assista abaixo, após o vídeo). Tanto em Porto Alegre, na sexta-feira, 29, quanto em Curitiba, no sábado, 30, ao cantar a letra Chico, inicialmente em homenagem a ele e alterada para uma menção a Chico Buarque, Luísa ouviu o público lhe apoiar de forma enfática. Fingindo não perceber, ela seguiu o show como se nada tivesse acontecido. Xii…

Novo momento especial nos shows de Luísa Sonza agora é mandar seu ex-namorado ir tomar no c*. Apoiam o lacre?

pic.twitter.com/2rQbFSAnBJ — Infos Luísa Sonza (@infosluisasonza) October 1, 2023

