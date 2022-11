A reação à explicação esdrúxula de Eduardo Bolsonaro para ida ao Catar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Eduardo Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira, 29, que foi a um jogo no Catar levar pen-drives com “vídeos em inglês explicando a situação no Brasil”. Após ser alvo de críticas até de apoiadores por curtir a Copa do Mundo ao lado da mulher, Heloisa, posando sorridente com torcedores na partida do Brasil contra Suíça, o deputado federal reeleito apresentou uma explicação curiosa. Disse que estava fazendo “comunicação internacional”. “Espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. A Fifa tem mais membros que as Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui”.

A reação veio forte. Vários internautas começaram a brincar com a explicação do deputado, que ainda utiliza pen-drives. Alguém precisa apresentar a “nuvem” ao deputado.

🚨GRAVE: Achando que brasileiro nasceu ontem, Eduardo Bolsonaro diz que foi ao Catar para entregar as autoridades locais, pendrives em inglês, dizendo como está a situação do Brasil. Ele foi visto ontem curtindo o jogo do Brasil. E sim, pendrives em 2022.pic.twitter.com/OMiszdsGgn — CHOQUEI (@choquei) November 29, 2022

Hahahahaahahhahahhahahaaahahahahahahahahhaahahahahahahahahhahaahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahhaahjajahahahajaahahajauahajahahahahahaahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Tem q ser muito burro pra cair nessa!! — Rony Santos (@Rony_Santos) November 29, 2022

Pisou na bola. Melhor parar de passar pano, morrer esse assunto e seguir em frente. Como dizia meu falecido pai, "merda quanto mais mexe, mais fede". Não podemos perder o foco, mas que vacilou, vacilou. — Jean Patrick (@jeanpatrickpn) November 29, 2022

Sou Brasil, ele pisou na bola feio. Perdeu todo meu respeito. Pode ir em qualquer lugar lutar pelo Brasil. Mas fala sério, ir ao jogo e no mínimo falta de respeito por nós cidadãos. — Carlos Augusto Nogueira Filho (@carlos_filho18) November 29, 2022

Eduardo Bolsonaro direto do Qatar! pic.twitter.com/i9JdKVQP6i — RT da FlaTT (@RTdaFlaTT) November 29, 2022

