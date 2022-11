A curiosa justificativa de Eduardo Bolsonaro sobre viagem à Copa do Catar

As imagens do deputado federal Eduardo Bolsonaro comemorando a vitória do Brasil contra a Suíça nesta segunda-feira, nas arquibancadas do estádio 974, em Doha, na Copa do Mundo do Catar, geraram revolta entre bolsonaristas. Internautas compararam o conforto do filho 03 do presidente ao lado de sua mulher, Heloísa, com a situação precária dos apoiadores de Jair Bolsonaro que estão há semanas debaixo de sol e chuva diante de quartéis — pedindo uma “intervenção” das Forças Armadas contra a vitória de Lula nas urnas.

Nesta terça-feira, aliados do parlamentar como o ex-presidente da Fundação Cultural Palmares Sérgio Camargo divulgaram um vídeo do deputado gravado direto do país árabe no qual ele apresenta uma curiosa explicação para a viagem, mostrando pen drives que conteriam “vídeos em inglês explicando a situação do Brasil”.

Recado de Eduardo Bolsonaro para apressadinhos em criticar quem sempre esteve do nosso lado. Articulação e respaldo internacional são vitais para o futuro do Brasil decente e honesto. pic.twitter.com/rPJPID929T — Sérgio Camargo (@CamargoDireita) November 29, 2022

“Eu espero que você não creia que aqui, no Catar, só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a Fifa tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço, e até projeto de lei, para criminalizar quem fale algumas verdades na cara, né?, de outros brasileiros que tem a esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet e etc.”, declarou o deputado.

“E outra coisa: toma cuidado, a esquerda não tá preocupada com a tua segurança e nem com a economia. Então, por que você vai cerrar fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pense um pouquinho sobre isso antes de bater palma porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus, seguimos na mesma batida”, concluiu, em referência à veiculação da sua imagem no telejornal da TV Globo.

