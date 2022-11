Eduardo Bolsonaro vai à Copa do Catar e irrita apoiadores

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto vários bolsonaristas, debaixo de chuva ou de sol forte, passam fome e sede, entre outras privações, acampados há semanas à beira de estradas pelo país, conclamando uma luta contra a democracia, Eduardo Bolsonaro viajou com a mulher, Heloisa, para ver o jogo do Brasil e Suíça na Copa do catar – com todos os mimos e segurança adequados. A inesperada revelação da viagem surgiu na transmissão de Casimiro na internet, com imagens geradas pela Fifa. Até então sumido das redes assim como o restante da família, Eduardo não contava com esse flagra. O casal aparece animadíssimo e festeiro ao lado de um torcedor que levanta a taça estilizada. Tem gente revoltadíssima. Xii…

Pra quem tá em dúvida, olha aí a mulé dele com a mesma roupa nos stories kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/14h9icb7jk — Jairme (@jairmearrependi) November 28, 2022

Kkkkkkkkkkkkk…corta para o vídeo da Creyça perguntando se o povo ia continuar atrás de Copa do Mundo enquanto o Brasil corre "sérios riscos" — NaLuLima (@AnnaLuLima76) November 28, 2022

Só mais 72 horas 😅 pic.twitter.com/DhaPwY4ImA — Rafael (@_rafahe11) November 28, 2022