A radical transformação visual que encaretou o galã de ‘Pantanal’

Marie Salles, figurinista de Pantanal, já explicou que Jove (vivido por Jesuíta Barbosa) se trata de um dos personagens mais complexos e difíceis que a novela tem. O sucesso é tanto, que as camisas “debochadas” de Jove têm chamado atenção da audiência. Agora fica claro o trabalho que Marie desenvolve para marcar as transformações pelas quais o jovem passa, de acordo com o avanço dos capítulos escritos por Bruno Luperi.

Jove começou a trama de um jeito meio perdido, criado pela tia, com vários traumas e conflitos. Parecia um menino desajustado, sem trabalho. Ao se encontrar com o pai, vai em busca da sua essência, das coisas que não teve acesso. “Quando ele vai pro Pantanal a gente começa a ter um amadurecimento do personagem”, diz a figurinista. Na fase atual da novela, Jove já não usa mais camisas estampadas, calças largas e tênis de lona. “Ele volta para a casa do pai e quer ser um peão. A partir daí, o figurino começa a se fortalecer junto com ele. Já volta com calça jeans e bota”, explica Marie.

