A nudez que a Globo não leva ao ar e sobra nos bastidores de “Pantanal”

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Que “Pantanal” alavancou de novo a audiência combalida no horário das 9 na TV Globo, isso já é sabido. Também se percebe que esta versão global no sucesso da extinta TV Manchete anda mais, digamos, careta. Nas icônicas cenas de banhos de rio, por exemplo, há todo cuidado para que não vá ao ar insinuações picantes, que marcaram a primeira versão da novela, de 1990.

Mas se falta nudez no “Pantanal” da TV Globo, sobram descontração, bumbum de fora e topless nos bastidores que os atores e atrizes têm compartilhado nas redes sociais. José Loreto e Jesuíta Barbosa causaram ao publicar uma foto de seu banho de rio, libertos de qualquer figurino. No mesmo clima de descontração, as atrizes Alanis Guillen, Bella Campos e Julia Dalavia não se importam de se registrarem fazendo topless. As altas temperaturas do Pantanal, como se vê, tem animado o elenco.