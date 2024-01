A primeira realização que as celebridades querem concretizar em 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marjorie Estiano – “No lado pessoal, gostaria de tirar um pouco mais de tempo, esse foi de bastante trabalho tanto para mim quanto para o meu namorado (o médico Marcio Maranhão). A gente pouco conseguiu viajar. Claro que estava super apaixonado com o trabalho, mas viajar também é tão importante, se desligar, a parte do ócio criativo… E pretendo fazer um trabalho por vez. Porque tenho feito dois, às vezes três trabalhos por vez, é muito cansativo”.

Alice Wegmann – “Férias, férias longas e poder lançar os projetos, que eles cheguem no mundo! A gente fica ansioso por isso, porque a gente filma e demora um tempão para chegar nas pessoas. Quando chega, é a finalização de um ciclo. A ansiedade é para isso, vai ser um ano de colheita”.

Clara Buarque – “Muito trabalho, trabalho e mais um pouco de trabalho. É isso que eu espero”.

Luiz Fernando Guimarães – “Teatro. Estrear ou reestrear espetáculos. “Quero fazer tanta coisa, tenho tantos projetos… O teatro é a minha principal base, é o que mais gosto de fazer, mas tenho projetos também para programas de televisão”.

Patrícia Pillar – “Pedir paz e justiça social para a humanidade”.

Isabelle Drummond – “Estou me dedicando bastante à produção e direção no audiovisual agora”.

Mateus Solano – “Quero fazer meu primeiro solo de teatro, é o que mais está me movendo. E algum filme em algum momento… Quero também dirigir um curta que escrevi. Tomar a minha carreira nas minhas mãos, coisa que por muitos anos ficou nas mão da empresa, agora estou tendo essa oportunidade. Estou com medo e esperança. Com medo, porque o cinema não está na mão do ator. A gente dá material, mas eles cortam… Já fiz filmes que o roteiro era uma coisa, quando fui filmar era outra coisa e o final outra. Então foge um pouco. O medo é uma responsabilidade”.

Vik Muniz – “Tenho um novo estúdio em Salvador (BA), onde passo bastante tempo lá, quase dois meses do ano. Mais um lugar para ir, mais uma maluquice. Vai ser um ano de bastante trabalho”.

Rodrigo Santoro – “Estou pensando em dar uma descansada, uma descomprimida, ao invés de que sair realizando. Estou em uma fase encantado com o tênis, descobri o esporte. Isso tem me motivado a crescer no esporte, que eu não conhecia, me sinto estimulado. Então vou começar o ano em alguma praia aqui, aproveitar o verão”.

Vladimir Brichta – “Vou virar o ano trabalhando e estou bem animado com isso. Estou fazendo Renascer, devo começar em uma semana, é uma novela que me marcou, uma das minhas três novelas favoritas. Se passa em Ilhéus, cresci lá, entre Salvador e Itacaré, conheço aquele universo de perto e estou feliz de poder, enquanto ator baiano, representar isso”.

Leandra Leal – “Viver feliz, em paz, saúde, amor”.

Humberto Carrão – “Saúde para todos nós. As coisas materiais que quero, vou atrás de tentar resolver, mas são muito menos importantes”.

