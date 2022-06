A nova crítica da sempre afiada Samantha Schmütz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Considerado um dos mais importantes festivais de teatro universitário do Brasil, o FESTU fomenta a arte e revela novos talentos, como Jéssica Ellen, Johnny Massaro, Julia Stockler, Igor Cosso, entre outros. Criado em 2010 pelo produtor cultural Miguel Colker e pelo ator e roteirista Felipe Cabral, o evento retorna ao formato presencial, nos dias 1, 2 e 3 do próximo mês no teatro João Caetano, Centro do Rio. E dessa vez quem, contará com a presença de Samantha Schmütz no júri. “Estou muito feliz por ser jurada desse evento tão importante e inspirador. Vivendo no país que a gente vive atualmente, onde a cultura tem sido cada vez mais desvalorizada, é muito significativa a existência e a resistência do FESTU. Vai ser lindo e eu estou super ansiosa para ver tudo!”, diz a comediante, sempre disposta a cutucar algo ou alguém. Não custa lembrar que Samantha é declaradamente contrária ao governo Bolsonaro (PL).

