Samantha Schmütz se arrepende e pede desculpas por comentários maldosos

Os ares europeus andam fazendo Samantha Schmütz repensar certas atitudes. Aproveitando os dias ensolarados de Cannes, na França, a atriz aproveitou para se pronunciar após repercussão negativa – mais uma – de suas declarações nas redes sociais. Sem maquiagem, ela gravou um vídeo no qual pede desculpas a Juliette Freire, após ter dito que ela não era artista para se posicionar.

“Galera, eu tô passando aqui, gostaria de ter vindo antes, mas precisei refletir, digerir, chorar, entender que realmente o meu comentário foi super infeliz. Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia com uma pessoa que só faz o bem ao Brasil. Tem pouquíssimo tempo de carreira, de artista sim, porque tá cantando, tá fazendo show, tá lotando, tem seus fãs. E eu fiz esse comentário totalmente desnecessário, descabido, eu tô super triste. Eu aprendi, podem ter certeza, com isso. (…) Então eu acho que eu precisava disso pra aprender e eu tô aqui pra pedir realmente desculpas a Juliette, aos fãs dela, a quem eu magoei. Mas podem ter certeza que a pessoa mais magoada, mais ferida, mais atingida com essa história sou eu. E num momento que não tem nada a ver eu estar sentindo isso. Porque eu estou em Cannes justamente para estudar, levar mais qualidade ao meu trabalho, pro meu público que vai me assistir, que lota os cinemas também, pra me ver…”