A milionária que assume lugar de destaque de Gabriela Prioli na CNN

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sai Gabriela Prioli, entra outra influenciadora digital. A coluna soube com exclusividade que a CNN contratou na tarde desta terça-feira, 7, a empresária e influenciadora Mica Rocha, 37 anos, para comandar um programa sobre financias pessoais. A emissora procurava um nome forte desde o anúncio da saída de Gabriela, que agora está na GNT.

Mica acumula 1,3 milhão de seguidores no Instagram, e é dona de três marcas nativas digitais, voltadas para o ramo do vestuário feminino, lançadas nos últimos anos. Além disso, é uma das herdeiras do grupo Riachuello. Ela é casada com Ricardo Mimica, sócio da BTG Pactual, da qual é garota-propaganda. Sua primeira experiência com a TV foi no programa S.O.S Pé na Bunda, do Warner Channel. Guardado a sete chaves, o novo programa de Mica ainda está em fase de conversas e não tem data prevista para estreia, mas terá como público-alvo a audiência feminina, com foco em mulheres inspiradoras e empreendedoras.

“É um desafio profissional e estou bastante animada para levar um programa sobre empreendedorismo, com perspectiva humanizada. As seguidoras que já me conhecem vão receber mais conteúdo com a minha cara, vai ser incrível expandir para novos públicos”, diz Mica, eleita pela Forbes como uma das 30 jovens promissoras, e autora de dois livros sobre relacionamentos.