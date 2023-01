O motivo por trás da saída de Gabriela Prioli da CNN Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gabriela Prioli, um dos principais nomes da CNN Brasil, comunicou que está de saída da emissora. Alegando que está abrindo “espaço para um novo começo”, ela deixa o À Prioli, que comandava há dois anos. O primeiro programa foi O grande debate, e em seguida o CNN Tonight. Em comunicado numa rede social, Gabriela ressaltou as amizades e aprendizados feitos neste período. Em entrevista à coluna, no período eleitoral, ela comentou que não queria Bolsonaro (PL) em seu programa. A matéria repercutiu, tendo o então candidato Lula (PT) saindo a seu favor, após o ex-presidente atacá-la nas redes sociais. Ela vai para o GNT apresentar o Saia Justa na nova formulação, também com Bela Gil. A seguir, o comunicado sobre sua saída:

“Tudo na vida tem começo, meio e fim. E embora nós geralmente tenhamos medo do fim, ele nem sempre é algo ruim: é ele que abre espaço para um novo começo! Hoje eu encerro um ciclo muito feliz. O começo — em março de 2020 —, acho que vocês todos conhecem. Que intenso foi o ‘Grande Debate’! Dele, fui direto — e feliz! — para o ‘Mundo Pós Pandemia’, na companhia de mulheres brilhantes e ótimos convidados. Foi lá que, ao som de uma poesia de Fernando Pessoa e na presença do meu pra sempre professor, o sol começou a brilhar mais forte: que delícia foi o ‘CNN Tonight’. Naquela bancada eu estreitei laços com duas pessoas que vou levar no coração para o resto da vida, Mari Palma, com sua leveza, carisma e extrema competência na comunicação, e Leandro Karnal, meu grande amigo e, hoje, meu compadre. Pra finalizar com chave de ouro essa trajetória, eu ganhei de presente o ‘À Prioli’! Só dois anos após a minha estreia, três temporadas de um programa com meu nome, entrevistas densas e profundas e convidados muito especiais. E é assim, com esse céu azul, agradecida por todos aqueles que estiveram comigo nessa trajetória, especialmente ao Virgílio Abranches, que eu decidi me despedir da CNN Brasil. Decisão tomada e feitas as comunicações formais necessárias, vim correndo pra cá compartilhar com vocês, meus parceiros de jornada, as minhas decisões e movimentos, esperando que vocês todos me acompanhem nos próximos passos, como tem sido até agora. Muito obrigada”.