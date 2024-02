A explicação de Orlando Morais para Glória Pires desfalcar Portela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Glória Pires era um dos nomes confirmados para vir à frente do desfile da Portela na noite desta segunda-feira, 12. Porém, apenas o marido, Orlado Morais, e as filhas Antônia e Ana compareceram. Orlando falou com a coluna sobre o desfalque da atriz. “Está muito calor e ela preferiu ficar no camarote, vai assistir a nossa passagem pela avenida e tirar fotos, dessa vez vim apenas com as meninas”, disse ele, com o traje de presidência da agremiação.

