A exorbitância provocada por autora da Globo ao lançar livro

Rosane Svartman lançou o livro A telenovela e o futuro da televisão brasileira (ed. Cobogó) na noite desta terça-feira, 18, na livraria da Travessa, em Ipanema, na zona sul do Rio. A medir pelo sucesso de sua atual novela, Vai na fé, já era sabido que teria público em peso presente. Mas foi bem mais que isso. Já se passava das dez da noite e a fila de autógrafos ainda dava voltas entre prateleiras de livros. A alta cúpula da emissora estava toda presente, além de autores como Duca Rachid e Ricardo Linhares. A livraria ficou em lotação máxima, para ver Rosane debater ao lado de outra novelista, Gloria Perez. Duas gerações de autoras, lado a lado, de diferentes gerações, falando sobre o futuro da paixão de todo brasileiro: as novelas… Uma aula de cultura popular. Assista abaixo ao vídeo exclusivo da coluna com trecho do debate entre elas.

