A ex-assessora de Donald Trump que se tornou favorita entre democratas

Uma estrela em ascensão da temporada pré-eleições nos Estados Unidos, Alyssa Farah Griffin, é ex-diretora de comunicações do ex-presidente Trump e agora é co-apresentadora do programa The View da ABC e comentarista regular de política da CNN. Ela renunciou ao governo do republicano em dezembro de 2020, quando publicou um comentário, em 6 de janeiro de 2021, em que confirmava a derrota do candidato que tentava reeleição. “Antes de trabalhar para Donald Trump , trabalhei para Mark Meadows, Jim Jordan e Freedom Caucus. Marchei nos comícios do Tea Party em 2010. Fiz campanha com Trump e votei nele. Mas preciso que você me ouça: a eleição não foi roubada. Nós perdemos”. Em 2024, Farah Griffin, 34 anos, entrou para o time de comentaristas liberais da CNN. No programa The View da ABC, que é mais voltado para o entretenimento, a participação da ex-assessora a faz um sucesso também entre democratas. Com participantes como RuPaul, que dão o tom menos conversador a Griffin.

Em uma entrevista ao The New York Times, ela assume ter feito declarações no passado sobre fraude eleitoral e “eleições fraudulentas”, mas disse que mudou de opinião. “Eu vim de um ambiente e fui criada para ter uma profunda desconfiança nas instituições. O engraçado é que, com o benefício da história, sou o oposto. A única coisa, ou uma das únicas coisas, em que tenho fé são as instituições que fornecem barreiras de proteção para manter esta experiência de democracia funcionando”. Parte do que ela pretende é servir de exemplo para pessoas que se sentem à deriva pelos dois principais partidos políticos. Nesse contexto, ela usa como exemplo a vida pessoal. “Meu pai e eu não nos falamos desde 6 de janeiro. Sempre deixo essa porta aberta. Acredito na reconciliação, acredito no perdão”, disse ela.