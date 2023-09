A emoção de Bonner e Renata ao noticiarem recado de Faustão no ‘JN’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os apresentadores do Jornal Nacional William Bonner e Renata Vasconcellos se emocionaram no final da edição desta quinta-feira, 31, quando o telejornal exibiu uma reportagem sobre o transplante de coração de Fausto Silva. A matéria apresentou trechos do agradecimento do apresentador à família do doador, Fábio Cordeiro da Silva, que morreu após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). “[Quero] Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva. Homem simples… Eu fico emocionado, porque me deixou a chance de viver de novo”, afirmou ele, em vídeo publicado nas redes sociais. No encerramento do jornal, Bonner e Renata apareceram visivelmente emocionados e desejam melhoras para Fausto. “Saúde para o Faustão”, desejou a apresentadora. “Saúde”, completou o editor-chefe.

