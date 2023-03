A doença de Damares Alves para explicar uso de máscara

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) informou que está tratando uma paralisia facial causada por herpes zoster. A ex-ministra disse que a doença causou uma infecção no ouvido há três semanas, o que a levou a ficar internada por alguns dias. “Há cerca de três semanas, fui acometida pela herpes zoster, doença causada pela reativação do vírus causador da catapora. Minha infecção ocorreu no ouvido — caso raro —, e causou uma paralisia facial. Fiquei internada alguns dias. Faço tratamento para amenizar a situação”, declarou ela, depois que a coluna apontou a utilização do acessório no plenário do Senado. O que foi motivo de piada entre seus pares.