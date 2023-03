O ‘atraso’ de Damares Alves que virou piada no Senado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Damares Alves agora só frequenta o plenário do Senado… de máscara. Virou até motivo de chacota entre os pares, que fazem piada com seu “atraso” por adotar medidas contra a pandemia. Já que é a única que mantém o acessório tão utilizado no combate de Covid e negado pelos apoiadores do ex-presidente que ela ainda venera. O distanciamento que outros tantos fazem à nobre senadora, entretanto, não tem nada a ver com protocolos sanitários. É isolamento puro e simples.

A única senadora que usa máscara no plenário, aliás, pediu a Rodrigo Pacheco para fazer parte como integrante titular da comissão Yanomami, que investiga negligência de Bolsonaro entre os indígenas.