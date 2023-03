A data mais esperada pelo elenco de ‘Travessia’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A verdade é uma só nos bastidores de Travessia – seja por parte do elenco ou pela produção. Ninguém aguenta mais gravar a novela. A audiência não ajuda, a história não favorece e o público não se empolga. Como audiência se atrela a negócios, os atores estão desanimados com as campanhas publicitárias que não renderam o esperado, mesmo estando no ar em horário nobre. Resumindo, todo mundo quer que chegue logo o dia 5 de maio – data que vai ao ar o último capítulo da trama de Gloria Perez. O público também.